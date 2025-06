Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Keller eines Wohngebäudes

Wuppertal (ots)

Am heutigen frühen Abend, gegen 19:30 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wuppertal ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Gosenburg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Im Kellerbereich des Gebäudes war es zu einem Brand gekommen. Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel dazu kontrollierte ein Trupp unter Atemschutz den bereits bei Ankunft verrauchten Treppenraum. Über die Drehleiter wurden 4 Personen gerettet. Dank eines Rauchschutzvorhangs an der Kellertür und des gezielten Lüftereinsatzes, konnte der Treppenraum schnell rauchfrei gemacht werden, sodass die weitere Räumung sicher durchgeführt werden konnte. Der Brandherd konnte zügig, über eine straßenseitigen Zugang in den Keller, lokalisiert und abgelöscht werden, wodurch eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert wurde. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden sich der Löschzug Barmen sowie unterstützende Kräfte aus Elberfeld. Aufgrund der Unbewohnbarkeit des Hauses, mussten die Bewohner bei Freunden und Bekannten unterkommen. Eine Person wurde durch die Stadt in eine Unterkunft vermittelt. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Zur Brandursache verweist die Feuerwehr Wuppertal auf die Ermittlungen der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell