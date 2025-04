Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Pkw - Täter festgenommen

Geseke (ots)

Am 26.04.2025, um 00:45 Uhr, stellte ein aufmerksamer Zeuge in der Windhorststraße fest, dass zwei unbekannte Personen sich im Pkw seines Schweigervaters befinden. Beim Anblick des Zeugen ergriffen die beiden unbekannten Täter die Flucht. Eine männliche Person konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei an der Ecke Calenhof / Viehstraße festgenommen werden. Es handelte sich um einen 28-jährigen Algerier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beute, es handelte sich um wenige Hundert Euro, konnte bei einer Durchsuchung des Täters aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde 28-jährige wieder entlassen, während sein Komplize noch auf der Flucht ist.

