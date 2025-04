Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer verletzt

Rüthen (ots)

Am 26.04.2025 befuhren mehrere ortsunkundige Motorradfahrer gemeinsam die Magdalenenstraße aus Rüthen-Kellinghausen kommend in Richtung Rüthen-Menzel, als der letzte der Gruppe von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Als Unfallursache kann bislang nur eine an den Kurvenverlauf falsch eingeschätzte Geschwindigkeit vermutet werden. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den am anschließend abgeschleppten Motorrad entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000,- Euro. (MJ)

