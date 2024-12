Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer angefahren - Autofahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Mittwochnachmittag auf der Ludwig-Erhard-Allee mit einem E-Scooter-Fahrer aus Gelsenkirchen zusammengestoßen ist. Die Frau soll nach bisherigen Erkenntnissen mit einem grauen Skoda unterwegs gewesen sein - der Unfall passierte gegen 15 Uhr am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). Der 19-jährige Fahrer des E-Scooters wurde bei dem Unfall verletzt. Er meldete den Vorfall im Nachgang bei der Polizei. Die Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Gleich gilt für Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall bzw. dem Auto oder der Fahrerin machen können. Telefonische Hinweise bitte an 0800/2361 111.

