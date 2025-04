Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Am 24.04.2025, um 21:25 Uhr, kam es auf der Büdericher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Werlerin fuhr mit ihrem Pkw die Büdericher Straße von Büderich kommend in Richtung Werl. In Höhe der Dahlienstraße 32 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Citroen. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Pkw Citroen gegen einen davor stehenden Pkw Skoda geschoben wurde. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf ca. 18000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme fiel den Einsatzkräften Alkoholgeruch in der Atemluft der Werlerin auf. Ein Alkoholtest verlief positiv. Nach der fälligen Blutprobe musste die 67-jährige auch noch ihren Führerschein abgeben.

