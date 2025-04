Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte stecken Strohballen an - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Lippetal (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22 Uhr, brannten an der Brönicker Straße in Lippborg ca. 200 Strohballen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass Unbekannte das die Strohmiete vorsätzlich ansteckten. Der Schaden wird derzeit auf einen niedrigen, fünfstelligen Betrag beziffert. Die Feuerwehr ließ das Stroh kontrolliert abbrennen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell