POL-LB: Kornwestheim: E-Scooter-Fahrerin fährt 10-jährigen Fußgänger an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (25.07.2025) gegen 20:00 Uhr wartete ein zehnjähriger Junge mit seinem Tretroller an der Ampel in der Hornbergstraße in Kornwestheim auf Höhe der Einmündung Schafbergstraße, um die Fahrbahn bei Grünlicht zu überqueren. Währenddessen fuhr eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin bei rotzeigender Signalanlage über die Ampel, kam dem wartenden Jungen entgegen und fuhr diesen an. Durch die Kollision stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich leicht am Fuß. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr, ohne anzuhalten, Richtung Kreisverkehr Stuttgarter Straße davon. Direkt nach dem Zusammenstoß half ein Fahrradfahrer dem Jungen auf. Ob dieser den Unfall beobachten konnte, ist derzeit noch unklar. Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrradfahrer, der dem Jungen nach der Kollision aufhalf, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 1313 0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

