POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 02.07.2025, 16:20 Uhr Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag auf dem Berliner Ring in Wolfsburg. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Caddy die Straße Berliner Ring in Richtung Braunschweiger Straße. In der Rechtskurve kam der 35-Jährige aus bisher ...

