Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Reihenhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brucknerring

29.06.2025, 22:00 Uhr bis 30.06.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in ein Reihenhaus im Brucknerring in Wolfsburg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Montagmorgen die offenstehende Terrassentür bei seinen Nachbarn. Da er wusste, dass diese sich im Urlaub befinden, informierte er umgehend die Polizei. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels Gewalteinwirkung auf ein Kellerfenster Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute und verließen das Haus unbemerkt durch die Terrassentür, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. Was genau entwendet wurde ist Bestandteil aktueller Ermittlungen. Zeugen, die in den Tagen zuvor auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell