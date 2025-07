Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer gerät bei Auseinandersetzung auf die Straße - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mecklenburger Straße

28.06.2025, 15:20 Uhr

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei E-Scooter-Fahrern und einem Unbekannten kam es am Samstagnachmittag in der Mecklenburger Straße in Wolfsburg. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand waren die beiden 15-Jährigen mit E-Scootern auf der Mecklenburger Straße in Richtung Laagberg unterwegs. In Höhe des Hockeyheims kam es aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten, der sich ebenfalls auf einem E-Scooter befand. Der unbekannte Mann trat im weiteren Verlauf gegen den fahrenden Roller des einen Jugendlichen, woraufhin dieser in Höhe der Pauluskirche auf die Fahrbahn geriet und einer PKW-Fahrerin ausweichen musste. Der Unbekannte war etwa 45 Jahre alt, trug einen Zopf und war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zum Unbekannten geben können. Insbesondere wird die PKW-Fahrerin, die dem auf die Fahrbahn geratenen E-Scooter ausweichen musste, gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei den Ermittlern des 7. Fachkommissariats in Wolfsburg zu melden.

