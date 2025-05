POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr

Parchim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW am Montagmorgen in Parchim wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 07:15 Uhr befuhr der PKW stadteinwärts den Ostring, als die 64-jährige Fahrzeugführerin bei einem Abbiegemanöver nach links mit einem von hinten überholenden Rettungswagen zusammenstieß. Dabei habe sich der Rettungswagen ohne Patient an Board auf einer ...

