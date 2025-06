Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Größerer Polizeieinsatz in der Innenstadt - Verursacher wird in Fachklinik eingewiesen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hohenstein, Saarstraße

29.06.2025, 10.28 Uhr bis 12.30 Uhr

Am Sonntagmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Saarstraße. Hintergrund war, dass sich der Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte der Mieter ein aggressives Verhalten und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr gelang es, in die Wohnung des Mieters zu gelangen. Hier konnte der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

In der Dienststelle wurde der Mann durch einen Arzt begutachtet und in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

