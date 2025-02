POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Freitag (07.02.2025) zwischen 12.50 und 15.00 Uhr wurde ein an der Gertrudenstraße in Ennigerloh geparkter schwarzer Audi A4 angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der Audi wurde vorne links beschädigt. Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

