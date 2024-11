LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts - Rivalisierende gewalttätige Gruppierungen: zwei weitere Männer wegen versuchten Totschlags in Haft

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden am Freitag, 15. November 2024 weitere zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, den Werfer einer Handgranate auf dem Friedhof in Altbach am 9. Juni 2023 zusammen mit anderen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Bereits im Oktober 2024 konnten durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg zwei Männer identifiziert und festgenommen werden, die mutmaßlich zu der genannten Personengruppe gehören. Zwischenzeitlich wurden bereits acht identifizierte Täter wegen versuchten Totschlags bzw. gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des Werfers der Handgranate teilweise rechtskräftig zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die beiden nun in Göppingen und Esslingen festgenommenen Männer, ein 20-Jähriger mit serbischer sowie ein 23-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, befinden sich in Untersuchungshaft. Sie wurden am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die bereits zuvor durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehle auf deren Antrag in Vollzug setzte.

