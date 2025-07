Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dönerspieße in der Feldmark entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Helmstedt (ots)

Rennau, Rottorf, K50

20.06.2025 - 27.06.2025

Zu einer illegalen Müllentsorgung von mehreren Dönerspießen kam es zwischen auf einem Feldweg nahe der K50 bei Rottorf.

Eine aufmerksame Fußgängerin stellte die Fleischspieße am Freitagnachmittag auf dem Feldweg fest, welcher von der B244 kommend in Richtung Grasleben linksseitig abgeht. Unbekannte hatten die 40 in Frischhaltefolie gewickelten Dönerspieße samt Fleisch im Graben des Feldweges im dortigen Buschwerk entsorgt.

Da es sich bei dem betreffenden Feldweg um einen beliebten Spazierweg für Fußgänger mit Hund handelt, sucht die Polizei in Grasleben nun nach Zeugen, die einen auffälligen PKW oder Personen im Tatzeitraum in der Nähe des Feldweges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05357 992260 mit der Polizei in Grasleben in Verbindung zu setzen.

