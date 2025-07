Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Schlesierstraße

01.07.2025, 20:00 Uhr - 02.07.2025, 07:00 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Grundschule kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Schlesierstraße im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde.

Die Hausmeisterin der Schule stellte den Einbruch am Mittwochmorgen fest und informierte umgehend die Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster Zutritt zum Inneren der Schule. Dort angelangt öffneten sie gewaltsam mehrere andere Räume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Schlussendlich flüchteten sie ungesehen auf demselben Wege in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, ist Bestandteil laufender polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Kraftfahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell