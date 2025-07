Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250702-1: Einbruch in Transporter - Zeugenaufruf

Brühl (ots)

Werkzeuge und Maschinen entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Montagabend (30. Juli) und Dienstagmorgen (1. Juli) einen Transporter in Brühl aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen haben sollen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle-rhein-erft-krei@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter die Hecktür eines Opel aufgestochen haben. Die Fahrerin soll den Opel am Montag um 18 Uhr im Bereich der Schlaunstraße abgestellt und am nächsten Morgen um 7.55 Uhr den Einbruch bemerkt haben. Sie erstattete daraufhin auf der Polizeiwache eine Strafanzeige. (win/rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell