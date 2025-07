Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250701-4: Raub an Wohnungstür- Zeugensuche

Pulheim (ots)

Vermummter Täter flüchtig

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Montagabend (30. Juni) eine Frau (36) in ihrer Wohnung in Pulheim überfallen und Schmuck entwendet haben soll. Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit habe er weiße Badesandalen, eine kurze blaue Hose der Marke Adidas, ein schwarzes T-Shirt und eine weiße Kappe getragen. Zudem sei sein Gesicht mit einem grauen Tuch verdeckt gewesen. In seiner Hand habe er ein weißes Handtuch gehalten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 19 Uhr soll der Unbekannte an der Tür des Mehrfamilienhauses an der Johannisstraße geklingelt haben. Als die 36-Jährige die Tür geöffnet habe, soll er ihr an der Türschwelle Schmuck entrissen haben. Anschließend sei der Täter samt Beute weggelaufen.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach dem Täter, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell