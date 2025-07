Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250701-1: Einbruch in Verbrauchermarkt und in Tankstelle

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (30. Juni) in einen Verbrauchermarkt in Kerpen eingebrochen sein sollen. Sie sollen mit einem dunklen Sportwagen und einem Lieferwagen geflüchtet sein. Etwa eine Stunde später sollen drei dunkel gekleidete Unbekannte, zwei von ihnen mit weißem Umhang bekleidet, die Scheibe einer Tankstelle in Erftstadt eingeworfen haben. Sie sollen in einem dunklen Coupé geflüchtet sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen mindestens zwei unbekannte Männer gegen 2.25 Uhr das Rolltor eines Supermarktes an der Heerstraße in der Nähe des Gassenfeldweges in Kerpen-Brüggen aufgehebelt haben. Im Inneren sollen sie mehrere Türen aufgebrochen haben und nach etwa zehn Minuten geflüchtet sein.

In Erftstadt sollen drei Unbekannte gegen 3.40 Uhr in eine Tankstelle an der Justus-von-Liebig-Straße eingebrochen sein. Nachdem sie die Schiebetür gewaltsam mittels Gullideckel geöffnet haben sollen, scheiterten sie im Inneren an einer weiteren Tür. Sie sollen nach wenigen Minuten geflüchtet sein.

In beiden Fällen ist die genaue Beute Gegenstand der Ermittlungen. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend Fahndungen ein, sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell