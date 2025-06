POL-REK: 250630-3: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Frau

Bedburg (ots) - Wohnungseinbruch Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende (27.bis 29. Juni) in ein Einfamilienhaus in Bedburg eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Einbrecher zwischen Freitag 12 Uhr ...

