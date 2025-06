Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250628-1: Verkehrsunfallflüchtiger kehrt zur Unfallstelle zurück und flüchtet erneut

Wesseling (ots)

Am Samstag (28.06) verunfallte gegen 23.30 Uhr ein 32- jähriger PKW- Fahrer auf dem Westring in Wesseling. Der 32- Jährige befuhr den Westring in Fahrtrichtung Flach- Fengler- Straße. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve stieß er gegen mehreren Sperrpfosten und ein Verkehrszeichen. Dabei verlor er sein vorderes Kennzeichen. Er flüchtete zunächst mit dem PKW von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte er zu Fuß zur Unfallstelle zurück, um sein Kennzeichen zu holen. Was ihnen durch die vielen Zeugen vor Ort jedoch nicht gelang. Bei Eintreffen der Polizei versuchte er erneut zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamten verfolgt und festgehalten werden. Dabei nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,02 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der stark beschädigte PKW konnte in einer Seitenstraße aufgefunden werden. Beim Abgleich des Kennzeichens kam heraus, dass der PKW nicht versichert war. Die Kennzeichen wurden entsiegelt und der Fahrzeugschein eingezogen. (ra)

