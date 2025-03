Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen (26. März, 5:10 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Herwarthstraße ausgerückt. Dort kam es zu einem Feuer in einer leerstehenden Erdgeschosswohnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und retteten die Hausbewohner. Sanitäter behandelten drei Menschen vor Ort. Eine 35-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Brandwohnung war nach Abschluss der Löscharbeiten nicht bewohnbar.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde auch ein Brandsachverständiger eingesetzt. Nach bisherigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell