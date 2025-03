POL-DU: Dellviertel: Amokdrohungen an zwei Schulen - Drei Schülerinnen ermittelt

Duisburg (ots) - Ein Trickbetrüger hat am Montagmittag (24. März, 13:30 Uhr) eine Seniorin in ihrer Wohnung auf der Wiesbadener Straße bestohlen. Der Mann lief zuvor durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, klingelte an diversen Wohnungen und behauptete lautstark, dass es in dem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Als die Frau ihre Wohnungstür öffnete, ...

mehr