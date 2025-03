Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Trickbetrüger hat am Montagmittag (24. März, 13:30 Uhr) eine Seniorin in ihrer Wohnung auf der Wiesbadener Straße bestohlen. Der Mann lief zuvor durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, klingelte an diversen Wohnungen und behauptete lautstark, dass es in dem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Als die Frau ihre Wohnungstür öffnete, forderte der Unbekannte sie auf, das Wasser im Badezimmer aufzudrehen. Er nutzte die Gelegenheit und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Dann verschwand er in einem weißen Transporter und fuhr in Richtung Berliner Straße. Die Seniorin bemerkte dann, dass wertvoller Schmuck aus ihrer Schatulle fehlte.

Sie schätzt den Mann auf etwa 30 bis 40 Jahre und 1,80 Meter. Er hat dunkle, kurze Haare und einen langen Vollbart, über den er eine grüne Mundschutzmaske getragen hat. Zur Tatzeit hatte der Betrüger dunkelblaue Kleidung (Cappy, Pullover, lange Hose) sowie schwarze Schuhe an. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Mann machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Die Polizei Duisburg appelliert: Achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Sensibilisieren Sie Ihre Großeltern, Eltern und Nachbarn. Halten Sie die Augen offen, wenn in Ihrem Wohngebiet vermehrt dubiose Mitarbeiter von verschiedenen Firmen von Tür zu Tür gehen. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Aktivitäten lieber einmal mehr Verwandte, Nachbarn oder auch die Polizei um Hilfe zu rufen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell