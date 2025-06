Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250630-4: Wohnmobile entwendet- Zeugenaufruf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei vollendete Diebstähle und ein Versuch

In Wesseling und Brühl kam es in der letzten Woche zwischen Dienstag und Samstag (24. bis 28. Juni) zu Diebstählen von Wohnmobilen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach den bislang unbekannten Tätern. Zeugen die in der letzten Woche etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02271 81-0 in Verbindung zu setzen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Besitzer sein Wohnmobil in der Birkenstraße in Brühl abgestellt und letztmalig am Freitagmorgen um 1 Uhr dort gesehen. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr fiel ihm der Diebstahl auf. Er informierte die Polizei. Bei dem entwendetet Wohnmobil handelt es sich um eines der Marke Citroen.

In einem weiteren Fall in Wesseling soll der Besitzer sein Fahrzeug am Dienstag (24. Juni) gegen 18 Uhr auf der Liblarer Straße abgestellt haben. Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr sei ihm der Diebstahl aufgefallen. Bei diesem Wohnmobil handele es sich um ein Fahrzeug der Marke Pössl.

Darüber hinaus sei es in Wesseling zu einem weiteren versuchten Diebstahl gekommen. In der Vorgebirgsstraße sollen sich unbekannten Täter einen Zugang zu dem Gelände einer Firma verschafft haben, welche Wohnmobile verkauft. Daraufhin sollen diese versucht haben ein Wohnmobil der Marke Hobby zu stehlen. Dieses wurde 20 Meter neben dem Gelände der Firma aufgefunden.

Die nunmehr Geschädigten erschienen im Anschluss auf einer Polizeiwache und erstatteten Strafanzeige. Die beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. (win/sc)

