Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch (26.3.) verhindert, dass in ein Einfamilienhaus am Abteiweg im Neusser Stadtteil Gnadental eingebrochen wurde.

Diese hatten beobachtet, wie eine Person sich an der Terrassentür zu Schaffen machte und dabei einen Alarm auslöste.

Die alarmierten Beamten konnten dank der Personenbeschreibung der Zeugen im Nahbereich zwei Tatverdächtige antreffen.

Dabei handelt es sich um einen 25-Jährigen sowie einen 27-Jährigen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Ins Objekt sind sie dank des ausgelösten Alarms und der aufmerksamen Zeugen nicht gelangt.

Ebenfalls gescheitet sind Einbrecher mit dem Versuch, am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Wolkenstraße in Furth einzubrechen. Hier wurden Hebelmarken an einer Wohnungstür festgestellt.

Am Mittwoch zwischen 18.50 Uhr und 19.45 Uhr kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Goldberg in Norf. Über die Terrassentür drangen einer oder mehrere Unbekannte in die Wohnung ein und durchwühlten die Räume. Die Täter entkamen mit Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer Sachdienliches beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Außerdem weist die Polizei auf ihr kostenfreies Angebot für Mieter und Eigentümer hin, Haus oder Wohnung gegen Einbrüche sichern zu lassen. Die Experten geben vor Ort Tipps, wie man sich besser schützen kann. Ein entsprechender Termin kann unter der Nummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell