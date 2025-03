Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Personen in Kaarst festgenommen

Kaarst (ots)

Eingesetzten Beamten fiel am Donnerstag (27.03.), gegen 00:45 Uhr, ein an der Pampusstraße geparkter Kastenwagen am Fahrbandrand auf.

Zwei Personen entfernten sich beim Erblicke der Polizei in Richtung Kirche / Marktplatz. Auf Ansprache blieben die Unbekannten stehen. Am Fahrzeug konnte die Benutzung unterschiedlicher Kennzeichen festgestellt werden, wobei eines der Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurde. Bei dem 44-jährigen Mann aus Serbien konnte der Fahrzeugschlüssel sowie Kleidung zum Vermummen aufgefunden werden. Ebenso konnte bei der zweiten Person, ein 37 Jahre altem Kroaten eine Mütze sowie ein Schal aufgefunden werde. Im Fahrzeug konnte diverses Werkzeug aufgefunden werden. Die beiden Männer waren zuvor bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Beide wurden festgenommen und für weitere kriminalpolizeilicher Ermittlungen zu einer Wache gebracht.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell