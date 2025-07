POL-REK: 250701-2: Wohnmobile in Wesseling und Brühl entwendet - Korrekturmeldung

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei vollendete Diebstähle und ein Versuch In Wesseling und Brühl kam es in der letzten Woche zwischen Dienstag und Samstag (24. bis 28. Juni) zu Diebstählen von Wohnmobilen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach den bislang unbekannten Tätern. Zeugen die in der letzten Woche etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02271 81-0 in ...

mehr