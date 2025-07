Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250701-3: Raub auf Taxifahrer- Zeugenaufruf

Brühl (ots)

Täter flüchteten mit Beute

In der Nacht zu Dienstag (1. Juli) haben Unbekannte einen Taxifahrer in Brühl ausgeraubt. Zwei Täter sollen dem Fahrer (63) eine Kladde aus dem Fahrzeug entrissen haben und geflüchtet sein. Einer der Täter sei 160 bis 170 Zentimeter groß, schlank und habe einen Oberlippenbart. Er soll zur Tatzeit einen weißen Pullover getragen haben. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Ermittler des Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 zu richten.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die beiden Männer an der Straße "Am Bunggarten" gegen 1.45 Uhr als Fahrgäste in das Taxi ein. Am Zielort Kurfürstenstraße sollen die Täter das Portemonnaie des Taxifahrers eingefordert haben. Nachdem dieser die Herausgabe verweigert habe, habe einer der Täter den 63-Jährigen festgehalten, während der Komplize ausgestiegen sei und aus der Fahrertür eine Mappe mit Dokumenten aus dem Fahrzeug entwendete. Sie seien über die Königsstraße in Richtung Kölnstraße davongelaufen.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte fahndeten nach Verdächtigen. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell