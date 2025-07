Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (696) Sexualdelikt im Rahmen einer Kirchweih - Zeugen gesucht

Heroldsberg (ots)

In der Nacht von Samstag (05.07.2025) auf Sonntag (06.07.2025) kam es in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) im Rahmen einer Kirchweih zu einem Sexualdelikt. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Die Geschädigte befand sich gegen 01:00 Uhr auf dem Kirchweihgelände in Großgeschaidt (Gemeindeteil des Marktes Heroldsberg).

Nach Aussagen der Geschädigten kam es im Rahmen des Besuchs auf einem angrenzenden Feld zu einem Sexualdelikt zu ihrem Nachteil.

Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen nahmen einen 17-jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Beamten suchen Zeugen der Tat und richten sich insbesondere an eine männliche Person, die eventuell Angaben machen könnte. Diese Person wäre nach Aussagen der Geschädigten im Bereich des Feldes (Tatort) gestanden und die Geschädigte wäre diesem, gemeinsam mit dem Tatverdächtigen, begegnet. Der genaue Standort der männlichen Person ist beigefügtem Bild zu entnehmen.

Dieser Mann, sowie weitere Zeugen, die diesbezüglich auffällige Beobachtungen gemacht haben (auch wenn diese zum damaligen Zeitpunkt nicht ungewöhnlich erschienen), werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

