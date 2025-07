Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit Alkohol aber ohne Führerschein

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-Jähriger befuhr am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, mit einem Ford die Hirsauer Straße und fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich am Corbeil-Essonnes-Platz / Obere Vorstadt ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Mitsubishi-Lenkers und kollidierte mit diesem. Während der 58-Jährige leicht verletzt an der Unfallstelle zurück blieb, entfernte sich der Ford unerlaubt in Richtung Leonberger Straße. Im Rahmen der Ermittlungen und im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte sowohl der Pkw als auch der Fahrer an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand nicht nur deutlich unter Alkoholeinwirkung sondern ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell