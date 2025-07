POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 01.07.2025, zwischen 09:45 Uhr und 15:45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Straße Groß Belt, ein geparktes Fahrzeug durch ein anderes ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 ...

