Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Friedensstraße im Einmündungsbereich der Brommystraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriges Kind leicht verletzt wurde. Eine 83-jährige Pkw-Führerin beabsichtigte von der Brommystraße nach links in die Friedenstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 56-jährigen Pkw-Führerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell