Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Jever (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, kam es im Zeitraum zwischen 16.20 -16.35 Uhr in Jever, Philosophenweg, auf dem Parkplatz des Landkreises Friesland zu einem Verkehrsunfall. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes stellte bei der Rückkehr zu ihrem ordnungsgemäß geparkten Pkw, VW Up, fest, dass der hintere Stoßfänger im rechten Bereich, vermutlich durch einen ausparkenden Pkw beschädigt wurde. Der/die Unfallverursacher/in hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne ihren/seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0, in Verbindung zu setzen.

