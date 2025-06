Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250603.1 Neuenbrook: 17-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt

Neuenbrook (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in einem Wohnhaus in Neuenbrook zu einem Messerangriff auf einen 17-jährigen Syrer gekommen. Der Geschädigte suchte mit einer Stichverletzung eigenständig ein Krankenhaus in Elmshorn auf. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe und die Kriminalpolizei Itzehoe ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte ein 45-jähriger Syrer gegen 23:55 Uhr im Rahmen eines Streits den 17-Jährigen mit einem Messer. Der schwer verletzte 17-Jährige erreichte rund eine Stunde später gemeinsam mit zwei Begleitpersonen eine Klinik in Elmshorn. Dort alarmierte das medizinische Personal umgehend die Polizei.

Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht fest, er befindet sich in Polizeigewahrsam. Zu den genauen Hintergründen der Tat ermittelt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe.

Weitere Angaben werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Tom Albrink, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell