Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250126 - 0073 Frankfurt - Sachsenhausen: Handtaschendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstagabend, 25. Januar 2025, kam es in "Alt-Sachsenhausen" zu einem Handtaschendiebstahl. Dank schneller polizeilicher Ermittlungen konnte der Täter festgenommen werden.

Eine Frau meldete sich in der Nacht auf dem 8. Polizeirevier und gab an, dass ihr in einem unbeobachteten Moment die Handtasche gestohlen worden sei.

Sofort wurden die Einsatzkräfte in Alt-Sachsenhausen informiert und konnten anhand vorhandener Videoaufzeichnungen, auf denen sowohl die Tat als auch der Täter deutlich zu erkennen waren, den Tatverdächtigen im Nahbereich identifizieren und vorläufig festnehmen.

Bei dem 36-jährigen Taschendieb konnte ein Teil des Diebesgutes sichergestellt und der Geschädigten noch auf der Dienststelle wieder ausgehändigt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Handtaschendiebstahls verantworten.

