POL-MG: Schulwegunfall in Windberg: 13-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 27. September, erlitt ein 13-jähriger Radfahrer auf seinem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall auf der Haiderfeldstraße leichte Verletzungen.

Ein 63-jähriger Autofahrer parkte, soweit bislang bekannt, um kurz vor acht Uhr mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus. Um die Haiderfeldstraße in entgegengesetzte Richtung zu befahren und entsprechend zu wenden, setzte er erneut in die Parklücke zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der 13-Jährige mit seinem Rad in Richtung Bleichgrabenstraße dort unterwegs und passierte die Parklücke, um an dem Auto vorbei zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. (cw)

