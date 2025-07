Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Schortens (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, kam es gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz der Badestelle in Schortens, Am Schwimmbad 1, zu einem Verkehrsunfall. Ein männlicher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw, einem silberfarbenen VW Polo, rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Der Fahrzeugführer schaute sich den verursachten Sachschaden an und entfernte sich, obwohl er von einer Zeugin angesprochen wurde, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

