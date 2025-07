Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand an Wohnmobil - Brand schnell gelöscht

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.06.2025, gegen 14:55 Uhr, kam es in der Straße "Am Tiefen Fahrwasser" zu einem Entstehungsbrand an einem Wohnmobil. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt ursächlich. Das Fahrzeug geriet nicht in Vollbrand. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven löschten den Brand zügig. Verletzt wurde niemand. Das Wohnmobil wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell