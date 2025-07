POL-WHV: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Schortens (ots) - Am Dienstag, 01.07.2025, kam es gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz der Badestelle in Schortens, Am Schwimmbad 1, zu einem Verkehrsunfall. Ein männlicher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw, einem silberfarbenen VW Polo, rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Der Fahrzeugführer schaute sich den verursachten Sachschaden an und entfernte sich, obwohl er von einer Zeugin angesprochen wurde, ...

