POL-OS: Bippen: Brand in Mehrfamilienhaus in der Sültemühle- Keine Personen verletzt

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Montag ist es gegen 3.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bramscher Straße, Höhe Hausnummer 241, zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Bewohnerin hatte dunklen Qualm aus einer Nachbarwohnung bemerkt und den Notruf verständigt. Die Feuerwehr Osnabrück - mit Kräften der ...

mehr