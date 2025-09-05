PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Abbiegeunfall auf der Engersche Straße

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - Am Freitag, 05.09.2025, kollidierte ein Suzuki Splash mit einem abbiegenden Kia Picanto auf der Engersche Straße. Der Splash schleuderte weiter gegen eine Gartenmauer. Die Insassen blieben unverletzt.

Gegen 11:10 Uhr befuhr eine 42-jährige Bielefelderin mit einem Kia Picanto die Engersche Straße in Richtung Bielefeld und beabsichtigte nach links in die Braker Straße abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die 42-Jährige zunächst warten. Ein hinter ihr fahrender 79-jähriger Mann aus Enger erkannte die Situation zu spät. Er beabsichtigte den Picanto links zu überholen und kollidierte mit dem Wagen, als dieser abbog.

Das Auto des 79-Jährigen schleuderte weiter und stieß schließlich gegen die Gartenmauer eines angrenzenden Grundstücks. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wurde auf rund 7000 Euro geschätzt. Beide Insassen blieben unverletzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

