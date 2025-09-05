Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollstuhlrampe versperrt den Weg: Täter geht leer aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 04.09.2025, brach ein Unbekannter einen Mercedes Sprinter an der Straße Auf der großen Heide auf. Die Polizei sucht Zeugen

Zwischen 16:50 Uhr am Mittwoch und 06:45 Uhr am Donnerstag machte sich der Täter an dem Transporter zu schaffen, der für die Beförderung von behinderten Personen genutzt wird. Er hebelte die linke Hecktür auf, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen.

Jedoch befand sich die Laderampe für Rollstühle im eingefahrenen Zustand und versperrte dem Unbekannten den Weg.

Vermutlich ließ er daraufhin von dem Fahrzeug ab und flüchtete.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell