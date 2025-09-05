PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollstuhlrampe versperrt den Weg: Täter geht leer aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 04.09.2025, brach ein Unbekannter einen Mercedes Sprinter an der Straße Auf der großen Heide auf. Die Polizei sucht Zeugen

Zwischen 16:50 Uhr am Mittwoch und 06:45 Uhr am Donnerstag machte sich der Täter an dem Transporter zu schaffen, der für die Beförderung von behinderten Personen genutzt wird. Er hebelte die linke Hecktür auf, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen.

Jedoch befand sich die Laderampe für Rollstühle im eingefahrenen Zustand und versperrte dem Unbekannten den Weg.

Vermutlich ließ er daraufhin von dem Fahrzeug ab und flüchtete.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:16

    POL-BI: Einbruch in Gartenlaube

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 04.09.2025, bemerkte eine Bielefelderin einen Einbruch in ihre Gartenlaube an der Schillerstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr am Dienstag, 02.09.2025, und 18:25 Uhr am Donnerstag, 04.09.2025. Der unbekannte Täter hatte sich gewaltsam Zutritt zur Laube verschafft und mehrere Gartenwerkzeuge entwendet. Der Täter ließ eine Axt und eine ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 19:38

    POL-BI: Verkehrsunfall mit Flucht und einer verletzten Person - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - MSchm/ Am 04.09.2025 gegen 18:20 Uhr befuhr ein Bus der Linie 25 die Straße Oberntorwall in Richtung Jahnplatz auf der Busspur. Am Jahnplatz querte ein Radfahrer die Fahrbahn bei Rotlicht, so dass der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete. Dabei stürzte ein 47-jähriger Fahrgast aus Bielefeld im Bus und verletzte sich leicht. Der Radfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren