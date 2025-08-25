Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - die vermisste Person aus Schwelm konnte in Ennepetal angetroffen werden.

Schwelm (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Vermisste durch eine Zeugin in Ennepetal angetroffen werden. Diese verständigte die Polizei, welche dann den Vermissten zurück ins Krankenhaus bringen konnte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

