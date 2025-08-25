PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Fahrschüler stürzt mit Motorrad- wird durch Feuerwehr geborgen

Hattingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Heierbergsbach im Wodantal wurde am 23.08.2025, gegen 13:50 Uhr, ein Fahrschüler bei Übungsfahrten leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen führte der 34-jährige Fahrschüler aus Solingen Fahrübungen mit einem Motorrad der Marke Honda auf dem Parkplatz durch. Dabei verlor er die Kontrolle, prallte gegen eine Bordsteinkante und wurde einen Abhang herunter geschleudert. Er verletzte sich leicht und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegene Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
