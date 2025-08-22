Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Stein beschädigt Linienbus- eine Person leicht verletzt

Hattingen (ots)

Eine Person wurde bei einem Verkehrsunfall am 21.08.2025, gegen 22:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Linienbus in eine Haltestelle ein, wodurch ein loser Pflasterstein gegen die Seitenscheibe geschleudert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls platzte die Scheibe und ein Businsasse wurde durch Splitter leicht verletzt. Der 27-jährige Busfahrer aus Gevelsberg sowie weitere Personen im Bus wurden nicht verletzt. Der 27-jährige Verletzte aus Hattingen kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

