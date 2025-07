POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und unerlaubt entfernt

Am Samstag gegen 14:10 Uhr bog ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW Opel von der Esslinger Straße in die Schillerstraße ab. Direkt nach dem Abbiegen wich er einem ausparkenden Auto aus und geriet dabei zu weit nach links. Er stieß zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW Audi und anschließend gegen einen geparkten Renault Kleintransporter. Im weiteren Verlauf streifte er noch einen am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW Peugeot und entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Kurze Zeit nach dem Unfall kam ein 28-Jähriger zum Polizeirevier Fellbach und gab sich als Fahrer des PKW Opel aus.

B 29, Gem. Remshalden: Wegen Aquaplaning gegen die Leitplanke geschleudert

Am Samstag gegen 15:35 Uhr befuhr ein 56-Jähriger die B 29 in Richtung Aalen mit seinem PKW BMW und geriet unmittelbar an der Anschlussstelle Remshalden - Geradstetten wegen Aquaplaning ins Schleudern. Er streifte zunächst die Mittelleitplanke und stieß anschließend gegen die rechte Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Als bei der Bergung des Fahrzeugs ein Leck an dem im Auto verbauten Gastank festgestellt wurde, musste die B 29, wegen möglicher Explosionsgefahr, in beide Fahrtrichtungen für etwa 1 Stunde voll gesperrt und die Feuerwehr alarmiert werden. Das Auto wurde anschließend zu einem sicheren Platz abgeschleppt und das noch im Tank vorhandene Gas wurde, unter Überwachung durch die Feuerwehr, kontrolliert abgelassen. Die Feuerwehr Waiblingen war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Bergung des Unfallfahrzeugs und die anschließende Fahrbahnreinigung durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weinstadt war die Richtungsfahrbahn Aalen bis gegen 18:15 Uhr gesperrt.

