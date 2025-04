Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 11.04.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.04.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz/Sprötze - Gefährliche Körperverletzung

Samstagmittag zwischen ca. 13:00 Uhr und 13:35 Uhr kam es in der Hannoverschen Straße (B3) im Nahbereich einer dortigen Tankstelle zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen. Durch zwei Verkehrsteilnehmer wurde der am Bauch blutende Mann bemerkt und erstversorgt. Der 18-Jährige wies eine Stichverletzung im Bauchbereich auf und wurde dadurch leicht verletzt. Die genauen Umstände zur Tathandlung, einem Tatort sowie zur Täterschaft sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet die beiden Ersthelfer sowie ggf. weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Marschacht - Jugendlicher am Steuer erwischt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr wurde durch die Polizei Winsen ein Pkw in der Straße Brandhagen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 17-jährigen Jugendlichen handelte, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem bestand für den genutzten Pkw kein Versicherungsschutz. Im Anschluss an die Kontrolle wurde der Jugendliche zu seiner Wohnanschrift gebracht und von den Beamten an den Vater übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Seevetal/Meckelfeld - Betrunkener beschädigt mehrere Fahrzeuge

Am 13.04.2025 wurde der Polizei gegen 02:50 Uhr eine männliche Person gemeldet, die im Birkenweg geparkte Fahrzeuge beschädige. Der stark alkoholisierte Verursacher konnte durch eingesetzte Kräfte angetroffen werden, verhielt sich gänzlich unkooperativ und war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr wegefähig. Der 24-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und schlief seinen Rausch bei der Polizei Seevetal aus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an den angegangenen Fahrzeugen.

Neu Wulmstorf - Diebstahl eines Motorrads

Im Zeitraum vom 03.04.2025 bis 12.04.2025 entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft eine Harley Davidson "Fat Boy" aus einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Thomas-Mann-Straße. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter 040-33441990 zu melden.

