POL-WL: Fahndung nach versuchtem Einbruch - Untersuchungshaft wegen Drogenbesitzes

Seevetal/Fleestedt (ots) - PKW-Aufbrüche In der Nacht zu Dienstag, 8.4.2025, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 10:40 Uhr, haben Diebe am Fleestedter Ring einen Porsche aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in einem Carport. Die Täter entwendeten das Lenkrad und die Frontstoßstange inklusive der Scheinwerfer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 EUR. In derselben Nacht, in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 8:15 Uhr, ...

