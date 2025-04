Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Aufbrüche ++ Rosengarten/A1 - Auffahrunfall

Seevetal/Fleestedt (ots)

PKW-Aufbrüche

In der Nacht zu Dienstag, 8.4.2025, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 10:40 Uhr, haben Diebe am Fleestedter Ring einen Porsche aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in einem Carport. Die Täter entwendeten das Lenkrad und die Frontstoßstange inklusive der Scheinwerfer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 EUR.

In derselben Nacht, in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 8:15 Uhr, traf es im Mühlenweg einen Mercedes. Auch hier stahlen die Täter die Scheinwerfer und die Frontstoßstange.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Rosengarten/A1 - Auffahrunfall

Auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, kam es gestern, 8.4.2025, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Mann hatte das Stauende zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen zu spät bemerkt und war mit seinem Passat auf den Corsa einer 55-jährigen Frau aufgefahren. Ein 51-jähriger fuhr anschließend mit seinem Peugeot auf den Wagen des 18-Jährigen auf.

Während die Fahrer zweier nachfolgender Fahrzeuge mit ihren PKW abbremsen und ausweichen konnten, gelang dies einem 73-jährigen Mann nicht mehr rechtzeitig. Er traf mit seinem Hyundai den VW eines 35-jährigen sowie den Mercedes eines 62-jährigen Mannes.

Der 73-Jährige, seine 74-jährige Beifahrerin sowie eine 20-jährige Frau, die als Beifahrerin im Passat gesessen hatte, wurden leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Bremen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 23.000 EUR.

